Ela Eestile kaasa: ETV2 kannab üle esimese kooride Eurovisiooni

eTV tütarlastekoor on suureks võistluseks kokku seadnud kava "Absolute Tormis", mis, nagu nimigi ütleb, koosneb Veljo Tormise heliloomingust. "Eesti koorina on meil missioon viia väga suure vaatajaskonna ette oma juurtest jõudu saavat kultuuri. Veljo Tormis on oma loominguga andnud jõuliselt meie eneseteadvusse muusikalise emakeele ning loonud tohutult fantaasiarikka vokaalmuusikavaramu. Otsustasime pühendada oma esinemise temale," ütleS ETV tütarlastekoori juht Aarne Saluveer.

Lisaks Eestile võistlevad kooride Eurovisioonil osalejad Austriast, Belgiast, Taanist, Lätist, Saksamaalt, Sloveeniast, Ungarist ja Walesist. Kõikidel kooridel tuleb esineda kuue minuti jooksul. Esitusi hindab professionaalne žürii, kuhu kuuluvad Briti helilooja John Rutter, maailmakuulus Läti metsosopran Elīna Garanča ja Šveitsi dirigent Nicolas Fink.

"Ajal, kus Eesti on just enda kanda võtnud Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja kohustused, vaadatakse meie poole uudishimu ja tähelepanuga ning iga võimalus Eestit maailmale tutvustada on hinnatav," ütleS ETV peatoimetaja Heidi Pruuli ja kinnitaS, ETV tütarlastekoor on end aastatega väga hästi tõestanud ning pälvinud rohkelt tunnustust.

Muusikaõhtut juhivad Grammyga pärjatud helilooja-dirigent Eric Whitacre ja Läti televisiooni saatejuht Eva Johansone. Ülekande režissöör on Peter Manuira (BBC). Eesti televaatajatele kommenteerib ülekannet Eero Raun.

Kõik huvilised, kes soovivad sündmust jälgida Riia Arenal kohapeal, saavad pileteid osta SIIT.

Täpsemalt saab esimese koorilaulu Eurovisiooni kohta lugeda SIIT.

Kooride Eurovisiooni raames toimub ka suur videoprojekt "Üheshingamine". Korraldaja LTV kutsub kõiki üles filmima lühiklippe sisse- ja väljahingamisest ning laadima üles lehele www.breathingtogether.eu.

Ajaloo esimene kooride Eurovisioon on ETV2 ekraanil 22. juulil kell 21.05. Kordust saab näha neljapäeval, 27. juulil kell 22.50 ETV-s.