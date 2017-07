The xx kontsert nihutati logistilistel põhjustel lauluväljakult Rock Cafesse

Briti trio The xx esineb augustis Tallinnas, kontserdi toimumiskohaks on varem välja kuulutatud lauluväljaku mere ala asemel Rock Cafe.

Logistilistel põhjustel on korraldajad ja bändi management otsustanud liigutada kontserdi Rock Cafesse. Väiksema ala tõttu on müügile jäänud veel viimased kontserdipiletid. Rock Cafe kontserdil kehtivad kõik seni ostetud piletid.

The xx esineb Tallinnas 14. augustil Sunset festivalil. Festivalil astub sel suvel Rock Cafes üles veel The Naked And Famous (08.08).