Raadiohittide "Linn on minu" remiksi ja "Meie aeg" autorilt Demielt on valminud uus lugu "Deep In the Water".

Kui varasemalt on autor olnud tuntud kiire D'n'B muusika ja eestikeelsete vokaalide järgi, siis uus laul on hoopis house-stiiliga pala, mida on vokaalselt toetamas Rolf Roosalu.

"Deep In the Water" muusika autor on Demie, sõnad kirjutas Margaret.