Selgusid tänavused Emmyde nominendid

Kuna viimaste aastate suurim auhinnanoppija "Troonide mäng" ("Game of Thrones") hilise linastumisaja tõttu osaleda ei saa, jääb võiduruumi teistele seriaalidele. Kõige enam nominatsioone said komöödiasari "Veep" ja draamasari "Westworld"/"Läänemaailm", olles esitatud viiele auhinnale. Sellele järgnevad "Saturday Night Live" ja "The Crown"/"Kroon" nelja nominatsiooniga.

"Troonide mängu" kohe alustav, seitsmes hooaeg pääseb võistlustulle alles järgmisel aastal. 2016. aasta auhinnagalal pälvis sari 23 nominatsiooni ja 12 võitu.

Tänavusi Emmysid jagatakse 17. septembril, suurejoonelist galat juhib saatejuht ja koomik Stephen Colbert .

Parim draamasari:

"House of Cards"/"Kaardimaja" (Netflix)

"Better Call Saul"/"Parem helista Saulile" (AMC)

"The Crown"/"Kroon" (Netflix)

"The Handmaid’s Tale"/"Teenijanna lugu" (Hulu)

"This Is Us"/"Meie elu" (NBC)

"Westworld"/"Läänemaailm" (HBO)

"Stranger Things"/"Veidrad asjad" (Netflix)

Parim komöödiasari:

"Veep" (HBO)

"Atlanta" (FX)

"Black-ish" (ABC)

"Master of None" (Netflix)

"Modern Family"/"Moodne perekond" (ABC)

"Silicon Valley" (HBO)

"Unbreakable Kimmy Schmidt"/"Murdumatu Kimmy Schmidt" (Netflix)

Parim minisari:

"Big Little Lies"/"Suured väiksed valed"

"Feud"

"The Night Of"/"Sel ööl"

"Fargo"

"Genius"

Parim naispeaosa draamaseriaalis:

Viola Davis ("How to Get Away with Murder"/"Kuidas mõrvast puhtalt pääseda")

Claire Foy ("The Crown"/"Kroon")

Elisabeth Moss ("The Handmaid’s Tale"/"Teenijanna lugu")

Keri Russell ("The Americans"/"Ameeriklased")

Evan Rachel Wood ("Westworld"/"Läänemaailm")

Robin Wright ("House of Cards"/"Kaardimaja")

Parim meespeaosa draamaseriaalis:

Sterling K. Brown ("This Is Us"/"Meie elu" )

Anthony Hopkins ("Westworld"/"Läänemaailm")

Bob Odenkirk ("Better Call Saul"/"Parem helista Saulile")

Matthew Rhys ("The Americans"/"Ameeriklased")

Liev Schreiber ("Ray Donovan")

Milo Ventimiglia ("This Is Us"/"Meie elu" )

Parim naispeaosa komöödiseriaalis:

Ellie Kemper ("Unbreakable Kimmy Schmidt"/"Murdumatu Kimmy Schmidt")

Allison Janney ("Mom")

Julia Louis-Dreyfus ("Veep")

Tracee Ellis Ross ("Black-ish")

Lily Tomlin ("Grace and Frankie"/"Grace ja Frankie")

Jane Fonda ("Grace and Frankie"/"Grace ja Frankie")

Parim meespeaosa komöödiaseriaalis:

Jeffrey Tambor ("Transparent")

Aziz Ansari ("Master of None")

Donald Glover ("Atlanta")

Anthony Anderson ("Black-ish")

William H. Macy ("Shameless"/"Häbitu")

Zach Galifianakis ("Baskets")

Parim näitleja minisarjas:

Riz Ahmed ("The Night Of"/"Sel ööl")

Benedict Cumberbatch ("Sherlock")

Robert De Niro ("Wizard of Lies")

Ewan McGregor ("Fargo")

Geoffrey Rush ("Genius")

John Turturro ("The Night Of"/"Sel ööl")

Parim jutusaade:

"Last Week Tonight" (HBO)

"Full Frontal with Samantha Bee" ("TBS")

"Jimmy Kimmel Live!" (ABC)

"The Late Show with Stephen Colbert" ("CBS")

"The Late Late Show with James Corden" ("CBS")

"Real Time with Bill Maher" (HBO)

Parim naiskõrvalosa draamaseriaalis:

Ann Dowde ("The Handmaid’s Tale"/"Teenijanna lugu")

Samira Wiley ("The Handmaid’s Tale"/"Teenijanna lugu")

Uzo Aduba ("Orange Is the New Black"/"Oranž on uus must")

Millie Bobby Brown ("Stranger Things"/"Veidrad asjad")

Chrissy Metz ("This Is Us"/"Meie elu" )

Thandie Newton ("Westworld"/"Läänemaailm")

Parim meeskõrvalosa draamaseriaalis:

John Lithgow ("The Crown"/"Kroon")

Jonathan Banks ("Better Call Saul"/"Parem helista Saulile")

Mandy Patinkin ("Homeland")

Michael Kelly ("House of Cards"/"Kaardimaja")

David Harbour ("Stranger Things"/"Veidrad asjad")

Ron Cephas Jones ("This Is Us"/"Meie elu" )

Jeffrey Wright ("Westworld"/"Läänemaailm")

Parim naiskõrvalosa komöödiaseriaalis:

Kate McKinnon ("Saturday Night Live")

Vanessa Beyer ("Saturday Night Live")

Leslie Jones ("Saturday Night Live")

Anna Chlumsky ("Veep")

Judith Light ("Transparent")

Katheryn Hahn ("Transparent")

Parim meeskõrvalosa komöödiaseriaalis:

Alec Baldwin ("Saturday Night Live")

Louie Anderson ("Baskets")

Ty Burrell ("Modern Family"/"Moodne perekond")

Tituss Burgess ("Unbreakable Kimmy Schmidt"/"Murdumatu Kimmy Schmidt")

Tony Hale ("Veep")

Matt Walsh ("Veep")