Täna alustav Positivus toob publiku ette mitmekülgse esinejate rea

Oma silmaga saab näha mitut maailmakuulsat superstaari, nende seas armastatud Briti poptähte Ellie Gouldingut, USA alternatiiv-roki legendi Pixiest ning omanäolise vokalistiga üle maailma tuntust kogunud indie-rokkbändi Alt-J.

Tänavused esinejad:

Lattlecomi pealaval astuvad üles mitmed maailmakuulsad popstaarid: Pixies, Ellie Goulding, Alt-J, The Lumineers, Rae Sremmurd, Maxïmo Park, José González, Kamasi Washington, Dzelzs Vilks ning ka Eesti andekas folkmuusika ansambel Trad Attack!.

Nordea laval esinevad: Grandmaster Flash, JP Cooper, Mew, Austra, Rhye, Cigarettes After Sex, Margaret Glaspy, L.A. Salami, Julia Jacklin, Eska, Dagamba, Daddy Was A Milkman, Get Your Gun, Pienvedēja Piedzīvojumi, Baložu Pilni Pagalmi.

Pallaadiumi laval astuvad üles: Francobollo, Teachers, Rachel Claudio & Rick Feds, Bucharest, Raimonds Tiguls & Moonlight Sound Design, MESA, Satellites LV, Bandmaster, Fakts, Edavārdi, Singapūras Satīns, Chris Noah, Ezeri, as well as Tallinn Music Week lineup – Beyond Beyond, Okym & Tiiu, Lepatriinu, Go Away Bird, Mauno Meesit.

Elektritoa (Electric room) laval esinevad: Kingdom, Crookers, Aeroplane, araabMUZIK, DJ Aspirins vs Toms Grēviņš, DJ Rudd, Noëp, Nightwave, DJ Nova, Niklāvz, RudeLies, Makree, Rīgas DJ Skola: DJ Dub:ra, DJ Pm2theam, DJ Aspirins.

Kunsti ja looduse laval saab kolme päeva vältel näha: Mārcis Auziņš, Tīna Šipkēvica, Viņa, Matīss Čudars, Platons Buravickis, Tehnikums, Polifauna, Mad Ant, Kosmodisks, Oriole & VJ Linda Konone, Āres, Sign Libra, DJ Music DJ, Pachamama Beats, Kapelmeistars Group, Sūdi, RIga Improvisation Theater, Comedy Latvia, Comedy Estonia, Women Standup.

Positivus 2017 kestab 14.–16. juulini.