Ariana Grandest sai Manchesteri aukodanik

"Ma ei tea, mida öelda. Sõnadest ei piisa. Ma olen liigutatud ja uhke. Minu süda on ikka seal. Ma armastan teid. Aitäh," kommenteeris staar uudist sotsiaalmeedias, vahendas Independent.

23-aastane staar korraldas Manchesteris mälestuskontserdi One Love Manchester, mis oli pühendatud 22. mail pärast tema kontserti toimunud terrorirünnaku ohvritele.

Mälestuskontserdil One Love Manchester astusid üles maailmakuulsad artistid nagu Robbie Williams, Little Mix, Katy Perry, Miley Cyrus, Liam Gallagher, Justin Bieber, Coldplay, Take That jpt. Peaesinejaks oli Ariana Grande. Grande aitas ettevõtmisega toetada terrorirünnakus kannatada saanud peresid kolme miljoni naelaga.

Manchesteri linnavolikogu juht Sir Richard Leese tunnistas, et Grandele poleks pahaks pandud, kui ta poleks soovinud pärast terrorirünnakut linna tagasi tulla. "Aga ei, selle asemel otsustas ta laulja ja esinejana, et ei astu lavale enne, kui pole jälle Manchesteris esinenud. Nii käitudes tõi ta rahu tuhandete hinge ning kogus raha We Love Manchesteri hädaabifondile," meenutas Leese.

Aukodaniku tiitel on Manchesteri linna kõrgeim tunnustus. Aukodaniku tiitlit on Manchesteris 2000. aastast välja antud vaid neljal korral.

22. mail astus populaarse kontserdipaiga Manchester Arena staadionil üles teismeliste seas ülipopulaarne USA lauljatar Ariana Grande. Vahetult pärast Grande lavalt lahkumist toimus staadioni fuajees pommiplahvatus, mille tagajärjel hukkus 22 inimest, nende seas mitu last.