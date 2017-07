"Mamma Mia" uues filmis kehastab noort Meryl Streepi Lily James

James hakkab filmis kehastama noort Donnat, keda esimeses filmis mängis kolmekordne Oscarivõitja Meryl Streep. Streep astub üles ka filmi uues osas "Mamma Mia: Here We Go Again!", vahendas Independent.

Lily James on tuntud Disney filmist "Tuhkatriinu", teda saab näha praegu kinolinal jooksvas teoses "Baby Driver" ning on kehastanud Natalja Rostovat BBC seriaalis "Sõda ja Rahu".

"Mamma Mia" uus osa keskendub sel korral Donnale ja tema kaaslastele. Uues osas saab taas näha Pierce Brosnanit ja Colin Firthi, kes taas ABBA aegumatuid hitte esitavad.

"Mamma Mia: Here We Go Again!" stsenarist ja režissöör on Ol Parker ning film jõuab kinolinale järgmise aasta 20. juulil.