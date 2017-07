Algavad "Klassikokkutulek 2: Pulmad ja matused" võtted

Filmi produtsendi Evelin Soosaar-Penttilä sõnul käivad viimased ettevalmistused algavateks võteteks. "Võttemeeskonnas on mitukümmend inimest, kellest enamikuga töötasime koos juba ka esimese "Klassikokkutuleku" võtetel," selgitas ta ja lisas, et suurem osa filmi tegevustikust toimub Saaremaal ning kokku kestavad filmi võtted pisut üle kolme nädala

Kuressaare linnapeal Madis Kallasel on kodusaarel toimuvate filmivõtete üle hea meel. "Kuressaare ja Saaremaa on juba pikki aastaid olnud kõigile teada suurepärase kohana nautida suvel näiteks ooperit ning kammermuusikat, filmiga "Klassikokkutulek 2" loodame näidata linna ning saart mõnevõrra teise nurga alt."

Rene Vilbre sõnul ei ole Eestis kunagi keegi sellise skeemi järgi järjefilmi teinud ning ta tunnistas, et on huvitav selles vallas esimene olla ja asi ära proovida. "Teise filmi puhul on võttepriood ikka sama lühike kui esimese puhul, aga vastutus on kümnekordne ning publiku ootus tohutu," kinnitas režissöör ja nentis, et see teeb tegemise kordades keerulisemaks. "Kui esimeses filmis seisid tegelased keskeakriisi lävel, siis teises filmis möllatakse juba keskeakriisi absoluutses põhjas."

Mait Malmsten ütles, et on saanud esimese filmi kohta palju siiralt positiivset tagasisidet. "Seetõttu on tunne järje kallale asudes ühest küljest kindlam, teisalt on aga nüüd kerge hirm, sest tuleb ju hüpata üle oma varju ja kinnitada nö hea tuju garantiimärk," tõdes ta.

Lisaks põhikolmikule on seekord ekraanil terve seltskond uus tegelasi, keda kehastavad Tanja Mihhailova-Saar, Indrek Ojari, Kristel Aaslaid, Mariann "Mallukas" Treimann, Ingrid Margus jpt. Eelmisel nädalal välja kuulutatud taustanäitlejate konkursile on kandideerijaid juba üle 1600.

"Klassikokkutulek 2: Pulmad ja matused" toob kinodesse tagasi kolm kooliaegset sõpra, kes on otsustanud korraldada ägeda poissmeeste õhtu, aga satuvad ootamatult hoopis matustele. Klassikokkutulekust on kaks aastat möödas ning kolme lsõbra elus puhuvad uued tuuled. Toomas (Genka) on lõpuks otsustanud naise võtta, Mardi (Mait Malmsten) abielus on suured jamad ning Andres (Ago Anderson) on naissoole sõja kuulutanud, hakates põhimõtteliseks poissmeheks.

Film jõuab Eesti kinodesse järgmise aasta 16. veebruaril.