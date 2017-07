Eesti õpilasfirma valiti Euroopa parimaks

Euroopa õpilasfirmade võistlusel pidid noored enne võitjaks tunnistamist tutvustama oma äriideed ja õppeaasta jooksul toimunud tegevust ja arengut kogu Euroopa tippjuhtidest kokku pandud žüriile. Ületada tuli ka 36 teise konkurendi poolt ette seatud takistusriba. Võistlus koosnes neljast etapist – tegevusaruanne esitamine enne võistlust, 4-minutiline lavaesinemine, žürii ristküsitlus ja stendivoor, kus müügiboksi juures tutvustatakse ja müüakse oma toodet või pakutakse teenust. Õpilasfirma peab olema oma toodet testinud ka reaalses elus ja saanud reaalse müügikogemuse.

"Me lootsime, me tõsiselt lootsime, aga ainult sisimas ja igaüks salaja," sõnas Festera tegevjuht Kevin Reisenbuk võistlust kokku võttes. "Ma teadsin, mis töö kogu meeskond on kogu aasta jooksul teinud ja ma uskusin meisse. Kahe päeva vältel andsime endast igas võistluselemendis parima ning teadsime enne viimast auhinda, et siit tuleb kas võit või mitte midagi. Loodan, et lähima kümne aasta jooksul leiab Festera biokomposter kodu pea igas Eesti majapidamises," lisas ta.

Noored võistlusele viinud ja neid selleks treeninud JA Eesti direktori Epp Vodja sõnul on ta võidu üle väga rõõmus. "Kui ma nägin noori esmakordselt detsembris Tartu õpilasfirmade laadal, tundsin, et sellel firmal on reaalne võimalus võita Eesti parima õpilasfirma tiitel ja miks mitte ka koht Euroopas. Kõik sõltus edasisest tegevusest," selgitas Vodja. "Firmat iseloomustab minu arvates eelkõige tohutu iseseisvus ja suurepärane meeskonnatöö. Kogu võistluse ettevalmistusperioodi vältel kiirgas neist tohutu ühtehoidmistunne," tõdes Vodja.

Eestit esindasid Euroopa finaalis Festera liikmed kooseisus Kevin Reisenbuk, Sandra Võsaste, Joonatan Oras ja Kris-Robin Sirge Hugo Treffneri gümnaasiumist. Õpetaja Ülle Seevri juhendamisel toodab Festera biolangundavaid prügikaste. Noored võitsid maikuus ka Eesti parima õpilasfirma tiitli ainulaadse prügikastiga, milles saab lihtsalt ja mugavalt koduköögis lagundada oma biojäätmeid. Kahe kuuga tekib toidujäätmetest väärtuslik huumus, mida saab kasutada näiteks ürtide kasvatamiseks.

Eesti õpilasfirmad on Euroopas olnud edukad ka varem. Kuuel korral on koju toodud esikolmiku koht, kahel korral on Eesti firmad saanud Euroopa parimaks. 2009. aastal pärjati Euroopa parimaks õpilasfirmaks Roheline Jälg, kes pakkus inimeste ökoloogilise jalajälje vähendamiseks puude istutamise teenust ning 2013. aastal võitsid Euroopa Kolm Põrsakest oma teadusetendustega lastele.