Lapskriitikud põrmustasid Terminaatori legendaarse hiti: aeglane ja igavavõitu

Kaheksa-aastane Otto Samuel, kuueaastane Aksel ja üheksa-aastane Elise Raa kuulasid "Vikerhommikus" Black Velveti, Ummamuudu, Terminaatori ja Tiiu hittlaule ning teravaima kriitika osaks sai üllatavalt "Juulikuu lumi".

"Ma väga ei kuula tema muusikat, ta mulle väga artistina ei meeldi. Võib-olla selle tämbri pärast. Ma arvan, et ta oleks võinud olla natukene hoogsam. Tantsimiseks oli natukene liiga aeglane ja igavavõitu," tõdes Elise Raa Terminaatori kuulsaimat pala kuulates.

Kuueaastane Aksel arvas samuti, et bändi solisti Jaagup Kreemi hääl pole just kiita. "Alguses on naljakas hääl," tõdes ta.

Oluliselt rohkem meeldis lastele Tiiu 1995. aasta laul "Nukuke". "See oli hästi elektrooniline, selle järgi oleks hea tantsida," tõdes Aksel.

Black Velveti hittlaul "17" oli laste sõnul tuttavlik pala. "Ma olen seda laulu kuulnud, see tundub jube tuttav, aga mul on väike nõrkus, et ma ei tea kunagi, kes on laulja, ma ei tea bände ega laulude nimesid," tunnistas Otto Samuel.

Kui Otto Samueli arvates rääkis laul hämarusest, siis Elise Raa oli kindel, et laulu keskmes on hoopis teine sõnum. "Mina olen üsna veendunud, et see rääkis armastusest, " tõdes Elise Raa.

Erilised kiidusõnad pälvis lastelt Ummamuudu unustamatu "Kõnõtraat". "Telekas ükskord näitas seda laulu, ma otsisin selle Youtube'ist üles, leidsin versiooni, kus oli Elina Born ja Stig Rästa ja panin selle omale telefoni," tõdes Elise Raa, kelle arvates sobib lugu ka tänapäeva hästi.

