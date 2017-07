Tänavune Positivus on brittide teravdatud tähelepanu all

Homsest saab alguse Baltimaade suurim muusika- ja kultuurifestival Positivus, mis on kümne aastaga rajanud teed Euroopa nimekate muusikaürituste hulka. Sel aastal võib festivalil kohata aga ohtralt britte, sest mitmed väljaanded soovitavad põrutada just Salatsis toimuvale muusikafestivalile.

Briti Vogue kutsub Positivusele kõiki moefänne, sest erinevalt mudasest Glastonbury festivalist toimub Positivus maalilise männimetsa all. "Kombineerides maailmakuulsaid edetabelites figureerivaid artiste kohalike talentidega nii muusikas kui ka kunstis, on Positivus üks kultuurselt mitmekesisemaid festivale üldse," kirjutas Vogue'i veergudel Olivia Petter.

Positivusele soovitab brittidel sõita ka väljaanne Manchester Evening News, nimetades Positivust keskmise suurusega festivaliks, mahutades 30 000 külalist. "Kui sa oled maheda ja idüllilise festivali fänn, siis see on üritus, mida vaadata ," soovitab ajakirjanik Matthew Cooper.

Birminghami kohalik väljaanne What's On soovitab Positivusele minna jällegi kauni looduse ning rikkumata atmosfääri pärast. "Festivalikülastajad saavad oma varbad kasta Läänemerre või nautida atmosfääri võrkkiiges, kuulates samal ajal rikkalikku valikut artistidest," seisis väljaandes.

Positivust on 2013., 2015. ja 2016. aastal tunnustatud Euroopa festivalide auhinnagalal, olles esitatud parima keskmise suurusega festivali ning parimate esinejatega festivali tiitlitele.

Sel aastal on peaesinejate hulgas Ellie Goulding, The Lumineers ja The Pixies. Eesti artistidest astuvad sel aastal üles Beyond Beyond, Lepatriinu, Mauno Meesit, Okym, Go Away Bird, Trad.Attack!, NOËP. Nalja viskab Comedy Estonia.

Positivus alustas 2007. aastal, millest alates on paljude teiste seas üles astunud artistid nagu Hurts, Imagine Dragons, Mark Ronson & The Business Int., Moby and Fatboy Slim, Muse, The xx ja paljud teised maailmakuulsad artistid.

Tänavune Positivus toimub 14.-16. juulini.