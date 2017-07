Kaheksa artisti, keda Positivus festivalil kuulata ja vaadata

Vaatamata sellele, et 11. korda toimuv Positivus festival ei hiilga ehk sel aastal nii tugeva kavaga kui varem, on seal siiski esinejaid, kellele tasuks pilk peale heita. Anname kaheksa soovitust ja jätame meelega kodumaised artistid välja, neid saate igal ajal siin ka vaadata. Festival toimub 14. kuni 16. juulini Lätis Salacgrīvas.

Rae Sremmurd

Seda ei juhtu kuigi tihti, et mõni moodne räppar viitsib oma kodukandist kaugemale ronida. Enamasti nad prääksuvad, jorisevad ja ägisevad Ameerikas, kodukandis on ikka mõnus fännidega kakelda ja prostituutidega hõõruda, neil pole põhjust mujale minna. Aga nüüd läheb lausa nii, et Rae Sremmurd, kes mõni aeg tagasi looga "Black Beatles" isegi "Ringvaatesse" jõudis, astub üles nii Positivusel kui ka Weekendil.

Isegi, kui nende muusika ei meeldi, siis ksenofoobne eestlane võiks sellised tüübid lähedalt ära vaadata, ehk avab maailma rikkuse suhtes silmad. Kuid ka muusika on tegelikult kiidetud, "SremmLife 2" jõudis 2016. aastal paljude väljaannete aastatabelitesse.

Ray Blk

Päikseline Ray Blk avaldab justkui igal sammul austust Erykah Badule, nii tema maneerid kui ka vokaalsed lahendused on äärmiselt sarnased, kuid see ei ole labane koopia. Ta liigub sulnitest RnB ballaadidest teravate hip-hop lugudeni, säilitades sealjuures mõnusa suvise pehmuse. Hea muusika, mille saatel päikese käes tiksuda.

Musta muusikat on sel aastal Positivusel rohkem kui kunagi varem, tundub, et seni pigem roki- ja indihipsteritele keskendunud festival hakkab oma piiridest väljapoole vaatama. Meeldiv tendents.

Rhye

Kas laulab mees või naine? Tinglik küsimus, mida ajakirjandus ja fännid on Rhye puhul alati üleval hoidnud, ning sellest on kujunenud bändi reklaamlause. Nende muusika on nagu võõraste inimeste magamistuppa või teki alla piilumine - piinlikult, isegi valusalt aus ja värisev, mida on teatud hetkedel lausa raske kuulata.

2013. aastal ilmus nende debüütalbum ning pärast seda ei olnud neist pikka aega midagi kuulda. Kui karjääri algul esinesid nad laval ilma igasuguse valguseta end varjudesse peites, siis nüüd ronivad nad Positivusel päikese kätte. Mürgeldamise ja kargamise kõrval saab Rhye esinemise ajal korra aja maha võtta.

Pixies

Üheks Positivus festivali tugevuseks on alati olnud legendid. Jah, meil on Eestis Retrobest ja veel umbes kümme sarnase nimega peamiselt üheksakümnendate rämpspopile keskenduvat üritust, kuid Positivus valib alati üheks peaesinejaks aastakümneid tegutsenud artisti, kes toob kohale ka inimesi väljaspool tavalist festivalipublikult. Sel aastal on selleks magnetiks vahelduva eduga 1980. aastate lõpust tegutsenud Pixies.

Vaatamata sellele, et nende viimane album "Head Carrier" ei olnud ehk nii hea kui oleks lootnud, jõuavad nad siiski praegugi kriitikute lemmik kontsertbändide hulka. Ja kui tundub, et nagu ei viitsiks väga vaatama minna, siis vaadake vähemalt poole silmagagi - kes teab, millal need tüübid jälle siia kanti satuvad...

Grandmaster Flash

Ja legendidega tegelikult jätkame. Kindlasti selle aasta suurim üllatus festivalikavas on hip-hopi legend ja pioneer Grandmaster Flash, kes tuleb elusuuruses Lätti kohale. Tema tiitleid võiks siia lugema jäädagi - esimene hip-hop artist, kes pääses Rock and Roll Hall of Fame'i, hip-hop scratch'imise leiutaja jne. Tüüp, kelle tähtsust popmuusikale pole võimalik ülehinnata.

Kui tunnete huvi popmuusika vastu, siis on sellise kaliibriga tüübi esinemise vaatamine nagu ajalooraamatu lugemine. Kahtlemata saab olema lõbus ja meeldejääv kontsert, vaevalt, et Flash üldse paari aasta pärast enam esinda viitsib, seega tõenäoliselt ka viimane võimalus.

Get Your Gun

Korduvalt Tallinn Music Weekil esinenud Get Your Gun peaks Eesti kuulajatele tuttav olema ning kuna nende muusika toimib eriti hästi just kontserdil, siis tasub alati haarata võimalusest nende laivi vaadata. Depressiivroki kolmik, kes näevad välja nagu suvalised põhjamaised puuraidurhipsterid, aga kelles on tegelikult peidus palju enamat.

Õigesse meeleollu jõudmiseks võib kuulata soojenduseks ka Kosmikuid, kes kodumaal teevad enamvähem sama, küll veidi kergemal ja visuaalsemal moel.

Cigarettes After Sex

Mõnes mõttes võiks Positivus tõsta näpud püsti ja hüüda: "Meie leidsime nad varem", sest tegelikult esines Cigarettes After Sex Positivusel juba möödunud aastal täismajale. Nüüd on aga bändil ilmunud omanimeline debüütalbum, mis siit ja sealt kiita saanud, seega on põhjust uuesti vaatama minna.

Nende muusikas seguneb My Bloody Valentine'i müralaviin indie-popi õhulisuse ja selgusega. Jah, müra ja õhulisus saavad kokku, ning sellest vastuolust sünnibki Cigarettes After Sex.

Kamasi Washington

Eestis kipuvad jazziga ikka pigem kehvad lood olema. Suur osa kontserte on viisakad koosolemised, kus inimesed istuvad, plaksutavad õige koha peal ja noogutavad ehk parema loo ajal tunnustavalt pead. Kamasi Washington sinna ei sobiks, ta muusika lendab mööda tuba ringi, murrab sisse ustest ja akendest ja paneb sind vägisi püsti kargama. Mis kuradi istumine, tantsi ja hüppa, plaksuta siis kui pähe tuleb, mitte mingite reeglite järgi.

Mingis mõttes võib öelda, et Washington tutvustab möödunud sajandi algusaegadesse jäänud traditsioonilist jazzi uuele generatsioonile - tema koostööd hip-hop artistidega nagu Kendrick Lamar ja Run the Jewels kaotavad ära barjääri ka noorema publiku vahel, kellest enamik peab jazzi ilmselt mingiks koledaks vanainimestemuusikaks, kuigi see pole tegelikult kaugeltki nii.