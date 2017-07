Dave Bentoni singel "Just The Two Of Us" kutsub armunuid hetke nautima

Lauljal Dave Bentonil valmis saanud uus romantiline lugu "Just The Two Of Us", mis räägib kahest inimesest, kes piisavalt pingutades saavad oma suhte toimima.

"Teineteist tuleb aktsepteerida just sellisena nagu ollakse. Kõige tähtsam suhtes ongi leida enda kõrvale just see õige ja sobiv inimene. Lihtsalt tundke ennast hästi, olge õnnelikud ja nautige elu," ütlesid loo autorid.

Benton selgitas, et otsis inspiratsiooniks midagi suvele sobivat, mingit mõnusat ja ilusat lugu, mida saab suvel lindistada ja mis hoiaks teda ennastki tegevuses. Seejuures meenus talle kontserttuur Ameerikas, kus ta laulis väga palju erinevaid laule. "Mõned neist jäid mõtetes sõelale ja kui leidsin selle laulu, tundsin kohe ära, et see tekitab õige tunde, see on selline romantiline laul, mis paelub. Hakkasin mõtlema, kuidas saaks seda laulu esitada uuel viisil," rääkis laulja ja laulukirjutaja Dave Benton. Tegu on Bill Withersi ja Grover Washingtoni loo "Just The Two Of Us" arranžeeringuga, mille tegi Dave Bentoni jaoks ümber Toomas Leis ja selle produtseeris Longplay studio.

Laulja nentis, et hetkel juhtub maailmas nii palju asju ja on lihtsalt hea, kui inimesed mõtlevad ka ilusatest ja headest asjadest. "Ma võin juba kõlada kui katkine plaat, et Dave Benton räägib jälle sellest, et olge õnnelikud ja hoolige üksteisest, aga see tõsi. Suvi on käes, hallid päevad on ju möödas, on aeg vaadata armastuse ja õnne suunas," seletas ta. "On hea tulla välja millegi teistsugusega ja panna inimesi teistmoodi mõtlema. Isegi kõige pimedamal päeval särab ju kõik sinu ümber, kui oled armunud," ütles Benton.

Bentoni sõnul küsivad inimesed temalt tihti, kuidas ta Eesti kliimas hakkama saab. "Ma alati naeran ja ütlen minu sees kõlab alati salsamuusika, ma tantsin oma lastega ja oma naisega ja ei lase lihtsalt sellel ilmal ennast mõjutada. Minu sees ei olevat sära ei saa ju keegi kustutada," lausus muusik.