Video: tudengid esitasid Tallinnas Korea poptantsu

Tantsijaid õpetas Koreast Eestisse tulnud tantsuõpetaja. Korea instituut pidas vajalikuks siduda tudengeid omavahel Korea popkultuuri kaudu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tantsijad on huvi Aasia selle piirkonna vastu leidnud tihti läbi popkultuuri.

"Kui ma olin noorem, siis ma lihtsalt leidsin internetist Korea filme ja ma hakkasin neid vaatama. Siis ma läksin muusika peale ja see hakkas mind huvitama. See on täiesti teistsugune žanr kui teised," rääkis TTÜ King Sejongi instituudi õpilane Jaana Schmidt.

"See flash mob on King Sejongi instituudi tudengite tantsuklubi etteaste. Kevadsemestril õpetas tudengitele Korea poptantsu Seoulist saabunud tantsuõpetaja. Miks me seda tegime? Et anda tudengitele tunnetus, et nad on midagi ära teinud," selgitas instituudi asedirektor Juhung Kim.

Instituudi juht ütles, et Korea meedias on Eestit nimetatud Euroopa Ränioruks ning infotehnoloogia vallas võrreldud Koreaga.