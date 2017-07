Kooride Eurovisiooni korraldajad kutsuvad ühiselt hingama

Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU) algatas uue telekonkursi, Eurovisiooni lauluvõistluse kooridele ("Eurovision Choir of the Year"). Üheksa osalejamaa hulgas on ka Eesti, keda esindab ETV tütarlastekoor Aarne Saluveeri juhatusel. Esinemiskava on kokku pandud Veljo Tormise helitöödest.

Teised osalejad tulevad Austriast, Belgiast, Taanist, Lätist, Saksamaalt, Sloveeniast, Ungarist ja Walesist. Kõigil kooridel tuleb esineda kuue minuti vältel. Esitusi hindab professionaalne žürii, kuhu kuuluvad Briti helilooja John Rutter, maailmakuulus Läti metsosopran Elīna Garanča ja Šveitsi dirigent Nicolas Fink.

Korraldaja LTV kutsub kõiki üles filmima lühiklippe sisse- ja väljahingamisest ning laadima üles lehele www.breathingtogether.eu. Samalt lehelt leiab videod juba filmitud klippidest.

Muusikaõhtut juhivad Grammyga pärjatud helilooja-dirigent Eric Whitacre ja Läti televisiooni saatejuht Eva Johansone. Ülekande režissöör on Peter Maniura (BBC). ETV2 kanalil kommenteerib Eero Raun.

Otseülekanne Riia Arenalt algab laupäeval, 22. juulil kell 21.05 ETV2-s, kordus neljapäeval, 27. juulil kell 22.50 ETV-s.