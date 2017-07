TMW esitleb sel nädalal toimuval Positivus festivalil viit Eesti artisti

TMW Positivuse kava on jaotatud kõigi kolme festivalipäeva vahel. Reedel, 14. juulil astuvad Palladiumi laval üles poistebänd Beyond Beyond ning kompromissitu räpiduo Okym & Tiiu. Laupäeval, 15. juulil teeb etteaste laulja-lugudekirjutaja Lepatriinu ning festivali lõpusirgel, pühapäeval, 16. juulil täidavad Palladiumi lava indiroki bänd Go Away Bird ning minimalistlikku instrumentaalmuusikat esitav kitarrist-helilooja Mauno Meesit.

Lisaks Palladiumile võõrustavad Eesti muusikuid oma lavadel ka teised festivali toetajad. Lattelecomi esitletaval pealaval esineb reedel menukas pärimuskütte punt Trad.Attack!. Ööl vastu laupäeva tantsutab Electric Room laval kuulajaid DJ Nova ning laupäeval on Electric Room NOËP-i elektropopi päralt.

Kokku on Positivuse programmis sellel aastal kaheksa Eesti artisti.

14.–16. juulil Lätis Salacgrīvas toimuva muusika- ja kunstifestivali Positivus peaesinejateks on tänavu alternatiivroki suurkuju Pixies, räpilegend Grandmaster Flash, uue hiphopi superstaarid Rae Sremmurd, indiroki bändid Alt-J ja Mew ning Positivuse veteran Ellie Goulding. Samuti astuvad üles folkrokkarid The Lumineers, Argentiina päritolu Rootsi laulja-lugudekirjutaja José González, Kanada elektropopi projekt Austra, briti laulja JP Cooper, tundeküllane indiroki bänd Maxïmo Park ning džäss-saksofonist ja produtsent Kamasi Washington.