I Land Sound täidab Orissaare kolmeks päevaks pidude ja kunstiga

13. juulil kogunevad Illiku laiule Mutant Disco, Majamasin, Vürts, Sünk, Isola ja I-Fi Soundsystem.

14. juuli programm on laiem, kohal on Lekker, Haigla Pidu, Välk, Tiks, Estonian Funk Embassy, Mürk, Room202, Helind ja Tallinn Express.

15. juulil jõuab festival lõpule ning Illiku laiul mängivad muusikat Still Out, Zenni ja Tagasi, Tjuun In, Manatarq, 911, Piidivabrik, Katlamaja ja Öötöö.

Öö saabudes, kui muusikat enam valjusti mängida ei tohi, saab kuni varajaste hommikutundideni nautida silent disco't.

Lisaks muusikale on festivalil võimalik kaasa lüüa erinevates töötubades, näiteks Denis Vinugradovi tervendavad helid ja Tuomas Tikka hingamistöötuba, ja näha kunstnike tööprotsessi ja tulemust.

Kohal on, Al Paldroki performance-kunst Põvvat Kama liivaskulptuurid, Kerstin Fada mandalad, Dragonels tuletants, Creepy And Trippy Art UV-kunst, Andreas Altmäe kineetilise valguse installatsioonid, Sander Raudsepa grafitikunst jpm. Illiku laiul ja Orissaare endises internaatkoolis on üleval mitmete kunstnike näitused.

Festival toimub Illiku laiul 13. kuni 15. juulini. Festivalil on kaks telkimisala. Esimene telkimisala asub festivalisüdames, kuid piisavalt eemal lavadest ja suuremast melust. Teine telkimisala asub festivalist ühe kilomeetri kaugusel, avatud vaatega festivalialale ning merele.

