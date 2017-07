Skaudid, noorkotkad ja kodutütred panevad suurlaagrites oma oskused proovile

Tagametsas kohtab sel nädalal värviliste kaelarättidega matkavaid, valvet pidavaid ja lõkkes toitu küpsetavaid noori. Seal on hoo sisse saanud suurlaager, mis toob skaudid looduse keskele ja paneb nende ellujäämisoskused mänguliselt proovile, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Võtmeküsimused on need, et kuidas me oskame suhelda noortega ja nende soovide, vajaduste ja mõtetega kaasa minna," sõnas skautide suurlaagri juht Valdik Kask.

Noorte jaoks on tähtis roll laagri tegevustel, mis on sel aastal seikluslikus võtmes. Skautide vaieldamatu lemmik on siiani olnud tuletõrje olümpia, kus veega mängides õpiti ohutult käituma. Ka vaba aega kasutavad skaudid kasulikult ära.

Lisaks praktilistele oskustele õpetab skautlus tolerantsust ümbritseva ja üksteise suhtes, mida noored eriti hindavad.

"Skaudid kohtlevad üksteist nagu venda ja õde. Keegi ei ole nii, et ei, ma ei taha tema kõrval olla või et ta on selline või teistsugune. Tavaliselt on ikka väga sõbralikud," rääkis Katriin.

Tänavuses laagris on skaute kümnest riigist. Iisraeli noored on Eesti laagris esimest korda, mis nende laagritega võrreldes on rahulikum, vaiksem ja looduslähedasem.

"Me tulime siia, et sõpru leida ja ühendada Iisrael ja Eesti. See on kõige tähtsam, sest skautlus ühendab meid kõiki," rääkis Yair.

"Tutvuda uute inimestega ja aru saada, mida teised skaudid teevad, kuidas asju ehitavad ja millised on nende tegevused. Ja õppida ka Eesti kultuuri kohta," ütles Hadas.

Tänavune skautide suurlaager kestab laupäevani.

Kodutütred ja noorkotkad panevad end proovile erinevatel aladel

"Tartumaale Meeri külla suurlaagrisse kogunenud kodutütred ja noorkotkad näitasid aga, et vihm neid ei heiduta.

Ligi nelisada aktiivset noort, kes kaheksa tuhande kodutütre ja noorkotka seast silma paistsid ja laagrisse pääsesid, panevad end proovile erinevates tegevustes - sidepidamise ja taaskasutamise oskustest eneseväljenduse ja zumba tantsimiseni.

"Ma arvan, et iga kodutütar ja noorkotkas peaks oskama kenasti käituda, peaks oskama õmmelda, peaks oskama tantsida, aga samamoodi peaks ta ka looduses hakkama saama, peaks oskama lõket teha, peaks oskama telki püstitada, ta peaks vihmaga hakkama saama," rääkis kodutütarde peavanem Angelika Naris.

Kuigi aastate jooksul on mitu korda peetud plaani ka kaks Kaitseliidu allorganisatsiooni üheks liita, on see ajaloolisi eripärasid silmas pidades siiski seni vaid mõtteks jäänud. Põhjused, mille pärast noored aga kodutütarde ja noorkotkaste liikmeks astuvad, on väga sarnased - mõlemad armastavad väga metsa.

"Väga palju oskusi metsas ise hakkama saada ja kõik kogemused ja sõbrad," rääkis kodutütar Maileen.

"Kindlasti väga palju metsatarkust, üleüldist enesekindlust, looduses liikumist, kõike, metsaga seonduvat," rääkis Kaarel Kaspar, mida noorkotkaks olemine talle on andnud.

Kodutütred ja noored kotkad on suurlaagris koos reedeni.