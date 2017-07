Galerii: Hongkongi tantsijad rõõmustavad Tallinnas inimesi

"Living in the Moment" nime kandvaid etendusi näeb Viru Keskuse Rahva Raamatus ja kohvikus Cafe More mõlemal päeval kell 13.00.

Tantsulavastuse teeb eriliseks just asukoha valik. Esinejad lähtuvad lugudest, kultuurikontekstist, ruumist, objektidest, helidest, värvidest ja lõhnadest. Vaatluste, isiklike tõlgenduste ja keha tundlikkuse kaudu arendavad esinejad "vestlust" ruumis.

Kohaspetsiifiline tantsuline väljendus on dialoog inimeste ning valitud ruumi vahel. See on tantsu ilu kogemine. See on tantsu ilu väärtustamine väljaspool lava ehk väljaspool teatriruumi maagilist keskkonda. Liikumise ilu kogemine igapäevases ruumis, kus on meeled vabad ja mis võimaldab tähele panna, väärtustada oma keskkonda ja näha elu erinevast perspektiivist.

Carrol Ho ning Ivy Tsui on noored Hongkongi tantsijad, kes viibivad praegu Eestis ja viivad läbi loomingulist laboratooriumi "Elu hetkes", millest võtavad osa Eestis resideeruvad liikumiskunsti esindajad.