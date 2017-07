Eesti puhkpillimängijad andsid megahitile "Despacito" uue vormi

Juba mõned kuud on inimeste mällu sööbinud hispaaniakeelne megahitt "Despacito", mis Youtube'is rekordeid lööb. Eesti vaskpillikvartett Brassical avaldas oma versiooni loost.

"Despacito" on Puerto Rico popmuusiku Luis Fonsi ja räppar Daddy Yankee ühine singel peagi ilmuvalt albumilt. Lugu kogus vaid 97 päevaga miljard vaatamist, olles sellega teine kõige kiiremini populaarsust kasvatanud lugu Youtube'is, mida on ületanud vaid Adele'i "Hello".

2017. aasta alguses loodud Brassical on ka varem Eesti ja välismaa tuntud hitte kaverdanud. Uue näo on saanud palad nagu "Verona" ja Portugali võidulugu "Amar Pelos Dois".

Luis Fonsi - "Despacito" ft. Daddy Yankee