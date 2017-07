Ariana Grande Costa Rica kontserti ähvardati rünnakuga

22-aastane Colombia mees arreteeriti pärast kahtlusi, et ta ähvardas Ariana Grande Costa Rica kontserti rünnata.

Mees, kelle perenimi on Caicedo Lopez, peeti kinni pühapäeva varajastel tundidel ning sama päeva õhtul toimunud kontserdi plaanimine jätkus. Ähvardused olid kirjutatud araabia keeles ning avaldati internetis, vahendas BBC.

Ariana Grande kontsertide turvaküsimus on erilise tähelepanu all pärast Manchesteris toimunud rünnakut. Pühapäevasel kontserdil pidid fännid läbima kolmekordse turvakontrolli.

Costa Rica politseiülem Walter Espinoza kommenteeris, et isegi kui ähvardus oli mõeldud naljana, peavad korrakaitsjad sellesse täie tõsidusega suhtuma. "See on väga tundlik teema ja võib lõppeda tragöödiaga," lausus mees.

I love you, Costa Rica ???? A post shared by Ariana Grande (@arianagrande) on Jul 10, 2017 at 4:39am PDT

Grande annab järgnevate päevade jooksul neli kontserti Mehhikos ning tuuritab augustis Jaapanis.

Mai lõpus Manchesteris toimunud rünnakus Grande kontserdi järel sai surma 22 inimest, nende hulgas seitse last.