Nelsan Ellis suri alkoholivõõrutusest tekkinud terviserikke tõttu

"Nelsan kannatas alkoholi- ja uimastisõltuvuse käes aastaid. Pärast mitmeid käike võõrutuskliinikutesse otsustas ta alkoholiprobleemist vabaneda omal käel. Nelsani isa sõnul sai näitleja võõrutuse jooksul veremürgituse, tema neerud ütlesid üles, maks paistetas ja vererõhk langes järsult, mistõttu ei pidanud mehe süda vastu," ütles perekond ametlikus teadaandes, vahendas Huffington Post.

Nelsan Ellis lahkus laupäeval, 8. juulil pärast nelja päeva Woodhulli haiglas. "Nelsan häbenes oma sõltuvust ja ei tahtnud sellest oma eluajal rääkida. Tema perekond usub, et Nelsan oleks tahtnud, et tema lugu oleks õpetuseks teistele, et samasuguse probleemiga inimesi aidata," seisis teadaandes.

Nelsan on tuntud oma rolli poolest HBO teleseriaalis "True Blood", kus ta kehastas seitsme hooaja jooksul Lafayette Reynoldsit, kellel oli omapärane anne suhelda vaimudega. Lisaks mängis mees seriaalides nagu "The Butler", "The Help" ja "Veronica Mars".