C-Jam keeldub matustel esinemast: imelik tunne on seal rokki lajatada

Tšellonelik C-Jam on tegutsenud juba 13 aastat, kuid bändiliikmete sõnul on selle aja jooksul esinetud vaid ühel matusel. Kuigi pakkumisi on tulnud veel, jäi esimene kord ka bändi viimaseks.

"On paar korda tellitud matustele ka ja ühe korra käisime ära, sest kadunuke oli kõva rokivana. Endal oli natukene imelik tunne seal rõdul rokki lajatada. Enam ei tahaks minna, matused ei ole just see teema, kus meie peaks olema," tõdes bändi liige Pärt Tarvas "Vikerhommikus".

Kõige lihtsam, on Tarvase hinnangul esineda Eestis, sest siis ei pea muretsema pillide transpordi ja muu säärase pärast. Üldiselt peavad tšellod tema sõnul aga väntsutamisele üsna hästi vastu. "Pillid on ju vanad ja nendega mängitakse palju. Vahest ikka juhtub, et ühte koma teist läheb liimist lahti või läheb katki, aga selleks on olemas pillimeistrid, tehakse korda," rääkis Tarvas.

Teisest küljest meeldib Tarvasele välismaal jällegi rohkem esineda, sest Eestis kipub publik korralikult käed põlvedel istuma. "Eestis nad kipuvad käituma natukene nagu klassikalise muusika kontserdil, kui piiri taha minna, käitutakse nagu rokkkontsertidel. Mujal maailmas on selles mõttes palju lihtsam," rääkis Tarvas, kelle sõnul võiks ka Eesti publik tšellokontserte vabamalt võtta.

Täna alustab C-Jam suvetuuri. Kell 21.00 toimub Viimsi Püha Jaakobi kirikus tšelloneliku esimene suvetuuri kontsert "Greatest Hits", mis teeb lahti muusiku Päikeseloojangukontsertide sarja.

Viimsis esitletakse esmakordselt ka tšellistide uut plaati "Cellohell". "See album on otsekui põrgu, milles on 13 erinevat katelt ja neid ümbritsevad kolmnurksete sabadega deemonid, kes ei anna tšellistidele hetkekski asu. Plaadil on 13 katelt ehk 13 lugu, pluss 14. ehk taevaminek, mis peaks tähistama helgust ja taevaseid teemasid," kirjeldas Tarvas.

Järgmine tšellistide esinemine toimub juba kolmapäeval, 12. juulil Mulgimaal Halliste Püha Anna kirikus ning kogu tuur lõpeb Lohusalu sadamas 4. augustil. Kokku toimub üle Eesti 23 kontserti ja need toimuvad kirikutes, mõisates, taludes, hotellides, suvelavadel, sadamates, hoovides, terassidel, kuursaalides ja Viru keskuse katusel.

Päikeseloojangukontsertidel kõlavad C-Jami viimase 13 aasta jooksul kõlanud lood, mille on sisse laulnud paljud tuntud muusikud nagu Rein Rannap, Queen, Muse, Status Quo, ABBA, U2, Nirvana ja teisedki klassikud.

C-Jam on oma kuulajaid ja austajaid rõõmustanud 13 aastat. Bändis mängivad Tõnu Jõesaar, Margus Uus, Levi-Danel Mägila ja sel aastal 50. juubelit tähistanud Pärt Tarvas, kel täitus ka 45 aastat muusikuteed.