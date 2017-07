Artjom Savitski öölaulupeo eel: isamaalisi laule lauldes on alati närv sees

Kolmandat korda öölaulupeol esinev Artjom ütles, et teiste laule, eriti isamaalisi lauldes on alati närv pisut sees, ka siis, kui tekst on ees, sest Eesti rahvale on need südamelähedased, tuntav on võimas tagasiside ja neis on hoopis teistmoodi energia, kui raadios iga päev lastavatel hittidel.

"Öölaulupeol on palju rahvast, kõik teavad neid laule ja iga hing laulab kaasa — kõik see teebki selle peo võimsaks ja emotsionaalseks," ütles Artjom. Tema lemmiklauluks suurtel laulupidudel on olnud "Ta lendab mesipuu poole", mida ühel korral tuli uuesti laulda koguni kolm korda. Kuna Artjom hakkas juba esimeses klassis õppides Tallinna poistekooris esinema, on tal laulupidude kogemus suur ja öölaulupeol hindab ta lõpuhetki, mil kõik tulevad lavale ühislaulu laulma, tõstavad üles Eesti lipud ja siis järgneb ilutulestik.

Artjom lisas, et tunneb kodumaaigatsust alati, kui Eestist kasvõi nädalaks puhkusele ära läheb, ning naastes tekib Tallinna lennujaamas maanduses alati hea, mõnus ja ärev tunne.

Öölaulupidu toimub Tallinna merepäevadel 16. juulil kell 21.00-23.55.