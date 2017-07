Tartu koor tegi BBC stuudios ajalugu

BBC Radio 3 otse-eetrisse mahutati 40 koorilauljat ja esitati Arvo Pärdi, Pärt Uusbergi ja Tõnu Kõrvitsa muusikat. "Ma arvan, et see algas Cheltenhami muusikafestivalilt. Saatkond võttis kaaskorraldamise enda kätte," rääkis peadirigent Külli Lokko, kuidas E Stuudio noortekoor BBC-sse jõudis.

Lokko tõdes, et etteastet varjutas info, et stuudio BBC-s mahutab vaid 25 inimest ning seetõttu otsustati, et kaks laulu esitatakse erinevates koosseisudes. "Meid pandi fakti ette, et ülejäänud lauljad sinna lihtsalt ei mahu, võeti pead kokku ja otsustati, et lauldakse erinevate koosseisudega, et keegi ei jääks ukse taha. Aga lõpptulemus oli see, et kõik mahtusid sisse ja see oli ka meie jaoks väga-väga ootamatu. Kogu BBC raadios esinemine oli täis ootamatusi," tõdes Lokko.

Eestist on selle raadiojaama otsesaates esinenud seni ainult rahvusmeeskoor. E STuudio esitatud palu "Morning Star" ja "Bogoroditse Djevo" saab kuulata BBC lehelt.

Inglismaal andis koor kokku neli tunniajast kontserti, esineti nii Cheltenhami kui ka Lichfieldi festivalidel. Cheltenhami kontserdil nautis Eesti koori muusikat ka pea tuhat last. "Peab valima lood, mis on veidikene hoogsamad, mis köidaksid laste tähelepanu ja kus oleks väga vaheldusrikast materjali," selgitas dirigent Eliisa Sakarias, kuidas lapsi kuulama panna.

Kui publik saab kontserdil nautida kauneid helisid, siis koorilaulja seisab tihti silmitsi raskustega, mida ei oskaks ettegi kujutada. "Kuna lauljatel on seljas ülikonnad ja paksud seelikud, siis tahaks ennast kuidagi jahutada, aga see pole võimalik, sest laul veel käib ja sa pead ennast alla suruma. See on igavene konflikt instinkti, mis puudutab ellujäämist, ja dirigendi jälgimise vahel. Dirigendi jälgimine jääb alati peale. Seega on vahel üsna ebameeldiv olla," tunnistas koorilaulja Kalle Valge.

E STuudio noortekoor viibis Inglismaal 5. kuni 10. juulini. Viimane kontsert anti eile Cambridge’is Great St Mary kirikus.