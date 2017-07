Teistes Tallinna külalissadametes saab samuti näha The Tall Ship Races purjekaid. Lennusadamasse on kogunenud neist enam kui kümme alust, millest suurimad on üle 40 meetri pikad.

Halmstadist Kotkasse teel olnud laevad tulid Eestisse puhkepausile, et peale merel veedetud nädalat täiendada varusid ja jätkata kolmapäeval kaks kuud kestvat võistlust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kord nelja aasta jooksul Läänemerele sattuval võidusõidul osalevad tänapäevased suured purjelaevad ning klassikalised purjelaevad nagu kuunarid, ketšid ning raa purjestusega suured laevad.

Regatil osaleb ka Eesti Mereakadeemia laev Tuulelind ning Eesti Noorte Purjeõppeselts laevaga Santiiv. Viimane neist on hetkel võistlust juhtimas.

Uue nädala algul võib merepäevade aegu eksootilisi laevu taas Tallinna sadamates näha.

"Igal etapil vahetatakse noori, nii mereakadeemia vahetab Tuulelinnu peal kadette kui ka Eesti Noorte Purjeõppeseltsi jahi Santiivi peal vahetub igas sadamas - Halmstadis, Kotkas, Turus, Klaipedas ja Szczecin'is - meeskond. Nii et tegelikult kokku tuleb see aasta selline, et pea 50 noort, kes varem ei olnud purjetanud, saavad selle kogemuse, minna sõita võidu ja õppida samal ajal ka purjetamist," rääkis Eesti Noorte Purjeõppeseltsi juhatuse liige Madis Rallmann.