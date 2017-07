Galerii: ekstreemsportlased tegid Teletornist langevarjuhüppeid

Lisaks Tallinnale saab teletornist tehtavaid hüppeid jälgida vaid Kuala Lumpuris. "Kolmel päeval järjest toimuvad base langevarjuhüpped Teletorni 175 m kõrguselt 22. korruse vaateplatvormilt,“ ütles Tallinna Teletorni juhataja Riina Roosipuu.

Base-langevarjuhüpe tähendab langevarjuga hoonetelt, kraanadelt, sildadelt või kaljudelt alla hüppamist. Peamine erinevus tavalisest langevarjuhüppest on kõrgus, mis base-hüppe puhul on tavapärase 4 km asemel 50 kuni 200 meetrit. See on lubatud vaid väga kogenud langevarjuritele.

Lisaks langevarjuhüpetele on sünnipäeva puhul õuele üles seatud airbag jump, zipline ja ämblikuvõrk, millel kõik huvilised saavad oma oskusi proovile panna.