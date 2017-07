NimmerSchmidti uus singel viib kuulajad biitlitest inspireeritud reisile

Tartu ansambel NimmerSchmidt avaldas uue loo "Maagiline müstiline reis", mis on kummardus The Beatlesi 50 aastat tagasi ilmunud albumile ja filmile "Magical Mystery Tour".

"Biitlid on alati olnud üks mu suurimaid lemmikuid ja muusikalisi mõjutajaid. Olen varemgi mitmetesse oma lauludesse pannud vihjeid nende lugudele. Seekord sattus aga nii, et pealkirjaks saanud rida on otsene kummardus neile," rääkis bändi laulja Fredy Schmidt.

Eriti meeldib talle enda sõnul biitlite abstraktne luule, mida on eriti kuulda näiteks laulus nimega "I am the Walrus".

NimmerSchmidti uus laul kutsub kuulajaid üles mineviku asemel praegusele keskenduma ja julgustab oma loovusele vabad käed andma - siis on kõik võimalik.

Uue singli juures võttis ansambel seekord ka miksimise ja masterdamise enda peale. "Laulukirjutajana on mind alati huvitanud terve muusika loomise protsess. Varasemalt oleme lugude lõpliku soundi usaldanud stuudiomeestele, aga kuna nüüd on endal selleks vajalik tehnika olemas, olen miksimise õppimisele palju aega pühendada saanud. Pole enam vabandusi, miks mitte kõike ise teha," naeris Schmidt.

"Maagiline müstiline reis" on viies singel NimmerSchmidti järgmiselt stuudioalbumilt. Loo muusika ja sõnad kirjutas Fredy Schmidt.