Daniel Craigi näeb ilmselt ka 25. Bondi-filmis

Daniel Craig on jõudmas lõpusirgele läbirääkimistega legendaarse James Bondi teemaliste filmide produtsendi Barbara Broccoliga ning astub ilmselt Briti spiooni rollis üles ka viiendat korda.

Kuigi Craig teatas 2015. aastal, et lõikab endal pigem randmed läbi kui asub taas kehastama James Bondi, tundub, et filmitegijad on temaga siiski kokkuleppele jõudnud, kirjutab Movieweb.

Uus linateos filmitakse teadaolevalt Horvaatias ja võtted peaksid algama 2019. aastal.

Pärast viimase filmi "Spectre" linastumist on palju spekuleeritud teemal, kes võiks olla järgmine James Bondi osatäitja. Pakutud on näiteks Idris Elbat, Tom Hardyt, Damian Lewist, Aiden Turnerit ja James Nortonit.

Juba sahistatakse ka uue Bondi-filmi tunnuslaulu teemal, mida võiks kuulduste kohaselt esitada taas Briti laulja Adele, kelle sulest pärineb ka "Skyfalli" nimilugu.