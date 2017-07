Rannapi ooperi esietendustel sõidavad Saaremaa vahet lisapraamid

Saaremaa ooperipäevade korraldajad said TS Laevadega kokkuleppele lisapraamide osas ning publik saab pärast ooperipäevadel esietenduvat Rein Rannapi ooperit "Nurjatu saar" samal õhtul mandrile tagasi.

Kümnendad Saaremaa ooperipäevad avab 14. ja 15. juulil Rein Rannapi uus ooper "Nurjatu saar", mis on kirjutatud ooperipäevade tellimusel. Kell 01.00 öösel vastu laupäeva ja pühapäeva väljuvad lisapraamid Kuivastust Virtsu, mis võimaldab ooperihuvilistel pärast etendust mandrile naasta.

"Nurjatu saare" tegevus hargneb tuhat aastat tagasi Saaremaal. Tegelasi on seitse, nende seas mereröövlite pealik Rullo (Marko Matvere), sepp Vesse (Ott Lepland), tema armastatu Tauditüdruk (Lenna Kuurmaa), vanapagan Uude (Tõnis Mägi), tema poeg Tölpa (Andrus "Bonzo" Albrecht ), nunn Birgitta (Kristel Aaslaid) ja tulehaldjas Laurits (Markus Teeäär) . Lisaks on asjaosalisteks kadakate koor ja hüljeste koor; viimastelt on oodata ilusat lauluhäält, kuid sõnadest ei pruugi aru saada. Ooperi lavastab Vahur Keller Eesti NUKU teatrist.

Rannap ise on uue ooperi sisuga väga rahul. "Kivirähkil on väga suur teatrile kirjutamise kogemus ja ka ooperi spetsiifikat suutis ta oivaliselt tabada," ütles Rannap.



Rein Rannapi "Nurjatu Saar":

Libreto: Andrus Kivirähk, laulusõnad: Wimberg, lavastaja Vahur Keller (NUKU teater),

kunstnik Jaanus Laagriküll, videokunstnik Taavi Varm, tantsuseaded: Märt Agu.

Osades: Marko Matvere, Tõnis Mägi, Ott Lepland, Lenna Kuurmaa, Andrus Albrecht, Kristel Aaslaid, Markus Teeäär.

Kammernaiskoor Sireen, Eesti Rahvusmeeskoor,

Ooperipäevade festivaliorkester, dirigent Martin Sildos

R 14. juuli kell 20.00 Kuressaare ooperimaja

L 15. juuli kell 20.00 Kuressaare ooperimaja