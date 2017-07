MiaMee avaldas uue singli "Starbright Hour"

"The Star-Bright Hour" on Betti Alveri samanimelise luuletuse ("Tähetund") tõlge. Aasta alguses avaldas sama luuletuse põhjal loo ka ansambel Põhjakonn. Produtsentidena on loo valmimisele kaasa aidanud Siim Hiob ja ansambi "Wildbirds and Peacedrums" liige Andreas Werliin.

Ansamblisse kuuluvad tunnustatud Eesti muusikud Taavi Kerikmäe, Mart Soo, Ahto Abner, Liina Saar ja Rootsi - Türgi juurtega Anni Elif Egecioglu. MiaMee muusika autor on Liina Saar, ansambli debüütalbum ilmus 2014. aastal "Some Other Me".