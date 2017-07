ETV2 pühendab teemaõhtu Anne Veesaarele

Anne Veesaare kohta on öeldud, et ta on krutskeid täis naine, kelles on värve ja sära lausa mitme inimese jagu. Teemaõhtul ekraanile jõudvad saated portreteerivadki näitlejanna mitmekülgsust ja laia ampluaad.

Teemaõhtu avab kell 19.30 vaatajate ette jõudev 1988. aastal valminud telelavastus "Tugitooliteater: Olude sunnil", mis jutustab loo mehest ja naisest ning usaldusest ja armastusest nende vahel. Tegemist on William Somerset Maughami novelli televersiooniga, kus Anne Veesaare kõrval särab Ülo Lodeson.

Kohe pärast seda on ekraanil portreesaade "Tähelaev", kus saatejuht Grete Lõbu juhatab vaatajad Anne Veesaare ellu ja tegemistesse. Kell 21.05 saab aga näha näidendit "Armastuse ja juhuse mäng" ning pärast seda portreesaadet "Siin ja praegu", kus sünnipäevalapsega ajab juttu Jüri Aarma. Kell 23.20 on ekraanil lavakunstikooli IX lennu lõpetajaid tutvustav saade "Lennud". Teemaõhtule paneb kell 00.05 punkti saade "Omavahel", kus Anne Veesaar esitab oma meelislõigu Peter Ackroydi raamatust "Oscar Wilde'i viimane testament".