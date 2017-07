"True Bloodist" tuntud näitleja Nelsan Ellis suri 39-aastaselt

"Nelsan suri südamerikkest tingitud komplikatsioonide tõttu. Nelsan oli väga andekas, me jääme igatsema tema sõnu ja kohalolu," avaldas näitleja esindaja Emily Gerson Saines Huffington Posti vahendusel.

Nelsan on tuntud oma rolli poolest HBO teleseriaalis "True Blood", kus ta kehastas seitsme hooaja jooksul Lafayette Reynoldsit, kellel oli omapärane anne suhelda vaimudega.

Paljud sarja kaasosalised on oma kurbust Ellise lahkumise üle väljendanud ka sotsiaalmeedias. "Olen löödud, et kaotasin oma sõbra ja kolleegi Nelsan Ellise. Ta oli suurepärane inimene, oma ala ekspert ja tõeline kunstnik," ütles tema kaasstaar Joe Manganiello.

Crushed today by the loss of my friend and castmate Nelsan Ellis. He was a wonderful person, a pioneer, and a one of a kind artist. RIP pic.twitter.com/fvtquhIac7