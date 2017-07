Ivo Linna keskkooliaegne bänd tuli korraks taas kokku

Müstikud tegid esimese proovi 50 aaastat pärast viimast kokkumängu.

"Roostet on ikka, aga pole siin häda midagi, normaalne!" kommenteerib Müstikute trummar Tõnu Kippak proovi.

"Seda jaburam see asi tegelikult on, sest keegi ei oota meilt ju mingit maailmataset, kui siin on ansamblis mehi, kes pole tõesti 50 aastat pilli puutunudki. Kõik logiseb, kõik on kuidagi sassis ja me tegime omal ajal väga suure vea, sest me ei lindistanud seda koolibändi. Aga emotsioon on loomulikult laes!" ütleb Müstikute kitarrist ja laulja Ivo Linna.

Kui öeldakse et kord juba mõned selgeks õpitud oskused ei unune, siis pillimänguga päris nii pole.

"Ma mõtlesin, et on nagu ujumine, et saad ujumise selgeks ja rohkem elus ära ei upu. Aga kui ma sain kidra pihku kolm päeva tagasi, siis proovi või ära proovi, aga sõrmed enam ei mäleta kõike," kurdab Müstikute kitarrist Kalle Kesküla. Temagi käed hoidsid kitarri viimati 50 aasta eest.

Olla 50 aastat tagasi pillimees oli staatus.

"Kui me läksime kooli proovi läbi linna, siis meil olid kitarrid kõik lahtiselt, et kõik näeksid, et me oleme kitarristid! Ja meid vahiti, mis seal salata. Meid vahiti!" muheleb Ivo Linna tagantjärele.

Müstikute iga oligi tookord ainult aasta - keskkooli viimase klassi periood. Aga selle ajaga õpiti selgeks 40 laulu. Laupäevane comeback oli lennu kokkutulekuks korraldatud.

"Väga head! Täpselt nagu 50 aastat tagasi!" kiidab koolivend Ants.



"Mulle nii meeldis, tuli tuttav ette. Aga ootan veel laulu "Liisa", sest see oli mulle!" teatab Lii.