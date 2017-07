Tänavused Tartu hansapäevad rõhuvad laadamelule

Esmakordselt on välja töötatud ka nutitelefoni laetav kaardirakendus, mis laadal orienteeruda aitab, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Traditsiooniliselt toovad linnapilti keskaja hõngu lastelinn, teaduslinn ja raualinn, kus saab omal käel proovida näiteks vibulaskmist, koos arheoloogidega luid uurida ja ise keskaegseks meistriks kehastudes münte vermida.

"On ju suvi ja samas me oleme linnas, et võiks ju hoopis kuskil rannas peesitada, aga vot hansapäevad on mingile seltskonnale ikkagi täiesti suve suursündmus. Nad teavad, et see on, nad igal aastal tulevad, neile reklaami ei ole tarvis. Ma ei oska öelda, mis see on. Võibolla Tartu vaim," pakkus Tartu hansapäevade projektijuht Evelin Rannast.