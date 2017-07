Laulupidu Tommy Cashi moodi: Eesti kuulsaim räppar valmistub Õllesummeriks

Psühhedeelse spektaakli sisu hoiab Tommy Cash saladuses. "Me ise ka ei usu kui suur see on. Lihtsalt massive," on ta vaid öelnud ja avaldas, et kontsert saab olema nagu laulupidu, ainult Tommy Cashiga.

Alles hiljuti esines räppar üheks maailma suurimaks muusikaürituseks peetaval Roskilde festivalil.

Ettevalmistused XXL Live’iks käivad mitte ainult festivali telgitagustes, vaid ka ühes tantsustuudios Tallinnas, mille ukselt sisse vaadates võib üsna hästi aimata, miks tänane etteaste on alla 18-aastastele mittesoovitatav.