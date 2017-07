Otse kell 13.00: LGBT kogukond ühineb rongkäiguks

LGBT+ kultuurifestival Baltic Pride alapealkirjaga "Koos" saab täna võimsa lõpu, kui pärastlõunal kogunetakse Viru väravate juurde, et marssida LGBT kogukonna nimel rongkäigul.

Ürituse eesmärgiks on koos tähistada, kuid samuti anda hääl kogukonnale, kel on sageli raske end ühiskonnas kuuldavaks teha.

Rongkäigu lõpetab vabaõhukontsert, kus astuvad üles Creep Party, Laine, Sofia Rubina, St. Cheatersburg, Twisted Dance Company, Zebra Island ja Ziggy Wild.

Rongkäik on osa üheksandast Baltic Pride festivalist, mis reisib igal aastal erinevasse Balti riiki. Eestis on see üritus kolmandat korda, esimene Baltic Pride toimus 2009. aastal Lätis.

Baltic Pride paraadi kannab täna, 8. juulil otse üle ERR Menu.