Galerii: Iraanis avati näitus Trumpi kujutavatest pilapiltidest

Võistluse võitis Iraani karikaturist Hadi Asadi, kes pälvis 1500 dollarit auhinnaraha. Parimatest töödest on avatud näitus, vahendas Independent.

"Sõnalõpp "ism" väljendab selles nimes rassismi ja natsismi. Palud usuvad, et Trumpi teod on sarnased Hitleri omadele. Meedia põhjal on tal halvad kombed," ütles võistluse korraldaja Masuod Shojai Tabatabaei.

Karikatuurivõistluse läbivateks teemadeks olid naistevastane vägivald, rassism ja sõnavabadus.

Näitus "Trumpismile" laekunud töödest avati sel nädalal, võistlusel osalesid kunstnikud 74 riigist. Võistlusest võttis osa ka kaks USA karikaturisti.