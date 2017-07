Alexander Rybak saabub täna Eestisse, et esineda Seto Jaanitulel

Rybak annab festivalil täiemahulise live-kontserdi juba homme, laupäeval 8.juulil. Superstaar ise saabub Eestisse juba täna. Täna ületasid Eesti ja Vene piiri ka Buranovskije Babushki (Venemaa), kes on Eestisse juba kohale jõudnud.

Festival Seto Jaanituli toimub 7.-9. juulini Käre festivalialal Põlvamaal. Festivalil on kaks lava, mis töötavad üheaegselt. Esmakordselt Kagu-Eestis on festivalil ka EDM-i lava. Festivaliala kõrval on eraldi suured parklad autodele, matkaautodele. Samuti on olemas suur telkimisala.

Festivalil esineb Soome tõusev EDM-i täht Alex Mattson.

Festivalil on kokku üle 40 erineva artisti, kohal Eesti popmuusika esindajad nagu Shanon, Terminaator, Patune Pool, Hellad Velled, Herald, Sinu Naine ja paljud teised.

Pühapäeval toimub festivaliala kõrval ka Seto suvelaat, kuhu on oodata üksjagu kauplejaid.