Kui Oscarite gala toimuks täna: vaata filme, mis võiksid võita kuldmehikese

Kuigi aasta 2017 on alles poole peal, on juba kujunenud välja filmid, mis järgmise aasta Oscarite jagamisel ilma võiksid teha.

Väljaanne Entertainment Weekly reastas üle 20 linateose, mis ühes või teises kategoorias kuldmehikese pälvida võiksid. Kui mõned loetletud filmidest on jooksnud ka Eesti kinodes, siis paljud pole veel festivalidelt USA kinolevissegi jõudnud. Loetelu põhjal võib aga oletada, et ees on ootamas põnev filmisügis.

"Wonder Woman" (režissöör Patty Jenkins)

Võimalikud nominatisoonid: parim film, parim režissöör (Patty Jenkins), parim produktsioon, parimad efektid, parimad kostüümid, parim helimontaaž, parim helimiksimine

"Kui ma vaatan "Wonder Womanit", siis midagi sellist pole varem tehtud. Mul tulid külmavärinad üle keha. Kinos olles tuli mulle klomp kurku ja ma mõtlesin, et nüüd on see tõesti võimalik, kui varem ei olnud. See film muutis paradigmat," kommenteeris Oscarifilmide hindaja Terry Crews.

"Get Out" (režissöör Jordan Peele)

Võimalikud nominatsioonid: parim film, parim algupärane käsikiri, parim režissöör (Jordan Peele)

"See film murrab mitmes mõttes piire, nii sõnumi kui ka kunstilises mõttes. Jordan Peele leiutas uue žanri, ta on millegi jälil," ütles filmiakadeemia esindaja Colman Domingo.

"The Big Sick" (režissöör Michael Showalter)

Võimalikud nominatsioonid: parim film, parim meespeaosa (Kumail Nanjiani), parim meeskõrvalosa (Ray Romano), parim naiskõrvalosa (Holly Hunter), parim algupärane käsikiria

"Kõik parimad romantilised komöödiad lähevad veelgi paremaks teistkordsel vaatamisel. Ma olen täiesti kindel, et "The Big Sick" läbib selle testi järgmisel korral, kui ma seda näen, ja see saab olema peagi," lubas filmikriitik Richard Roeper Chicago Sun-Timesis.

"The Beguiled" (režissöör Sofia Coppola)

Võimalikud nominatsioonid: parim naispeaosa (Nicole Kidman), parim režissöör (Sofia Coppola), parim mugandatud käsikiri, parimad kostüümid

""The Beguiled" on Coppola veriseim ja emotsionaalseim film seni, kuid ka üks tema parimaid," lausus Globe and Maili kriitik Julia Cooper.

"Call Me By Your Name" (režissöör Luca Guadagnino)

Võimalikud nominatsioonid: parim film, parim meeskõrvalosa (Armie Hammer), parim mugandatud käsikiri

"Guadagnino uus film on senistest armsam, rahulikum ja kenam. See poeb sulle naha alla. Filmis peegeldab Guadagnino, milline on esimene armastus oma ilmelikus, segadusse ajavas, hirmutamas ja rõõmu pakkuvas olekus," on filmi kohta öelnud Alex Heeney väljaandest Seventh Row.

USA kinodes alates novembrist.

"Mudbound" (režissöör Dee Rees)

Võimalikud nominatsioonid: parim meespeaosa (Garrett Hedlund), parim naispeaosa (Carey Mulligan), parim meeskõrvalosa (Jason Mitchell), parim naiskõrvalosa (Mary J. Blige)

"Laialdane ja ambitsioonikas draama, mis on rikastatud paljude karakterite nägemusega. See film veenab vaatajat, et inimlikkus peitub alati inimese südames," kirjutas Brian Tallerico veebilehel RogerEbert.com.

Avaldatakse Netflixi vahendusel 2017. aasta teises pooles.

"The Florida Project" (režissöör Sean Baker)

Võimalikud nominatsioonid: parim film, parim algupärane käsikiri, parim meeskõrvalosa (Willem Dafoe)

"Entusiastlik, värvikas ja südantlõhestav film. Sean Bakeri "The Florida Project" on suurepärane filmisaavutus," kommenteeris kriitik Joseph Walsh The Skinny veergudel.

USA kinodes alates oktoobrist.

"Wonderstruck" (režissöör Todd Haynes)

Võimalikud nominatsioonid: parim naiskõrvalosa (Millicent Simmonds), parim produktsioon, parim filmilaul, parim kaameratöö

"Hingeminev ja võimsalt mitteküüniline film," kirjutas David Ehrlich indieWire'i vahendusel.

USA kinodes alates oktoobrist.

"The Disaster Artist" (režissöör James Franco)

Võimalikud nominatsioonid: parim meespeaosa (James Franco), parim mugandatud käsikiri (Scott Neustadter, Michael H. Weber)

"Tabab seda õrna tasakaalu absurdsuse ja südamlikkuse vahel," on öelnud filmi kohta Hollywood Reporteri kriitik Michael Rechtshaffen.

USA kinodes alates detsembrist.

"Logan" (režissöörJames Mangold)

Võimalikud nominatsioonid: parim meeskõrvalosa (Patrick Stewart)

"James Mangoldi "Loganit" on võimalik vaadata ka eelnevaid kümmet Marveli "X-meeste" filmi nägemata. See on eksperiment, mis õigustab end küll harvadel kordadel, pealegi jääb sellisel valimatul ja järjepidetul vaatamisel saamata intertekstuaalne seostemeri frantsiisi teiste osadega, olgu need siis paberil või ekraanil," on Tõnu Karjatse ERR-i kultuuriportaalis kirjutanud.

"The Killing of a Sacred Deer" (režissöör Yorgos Lanthimos)

Võimalikud nominatsioonid: parim algupärane käsikiri

"Lanthimos teeb seda, mida ta tahab ja meie saame selle võrra rikkamaks, isegi kui see võib vaatajad aeg-ajalt ära hirmutada," kirjutas Steve Pond The Wrapis.

USA kinodes alates novembrist.

"Wind River" (režissöör Taylor Sheridan)

Võimalikud nominatsioonid: parim algupärane käsikiri

"See kibedust, emotsionaalsust ja paroodialaadset pinevust täis põnevik teab, mida on vaja selleks, et kinolinal ellu jääda," kirjutas kriitik David Ehrlich indieWire'i lehel.

USA kinodes alates augustist.

"Beatriz at Dinner" (režissöör Miguel Arteta)

Võimalikud nominatsioonid: parim naispeaosa (Salma Hayek)

""Beatriz at Dinner" on suutäis, mille puhul on palju närimist," kirjutas Calvin Wilson väljaandes St. Louis Post-Dispatch.

"Okja" (režissöör Bong Joon-ho)

Võimalikud nominatsioonid: parim kaameratöö, parim algupärane käsikiri, parimad visuaalefektid, parim meeskõrvalosa (Jake Gyllenhaal)

"See ei pruugi olla minu lemmikfilm sel aastal, kuid võib olla kellegi teise lemmik. Ma kujutan ette, et see film võib olla kellegi lemmik läbi aegade, just nii erilise linateosega on tegemist," lausus Max Weiss Baltimore Magazine'i veergudel.

Film on vaadatav Netflixis.

"Good Time" (režissöörid Ben Safdie, Joshua Safdie)

Võimalikud nominatsioonid: parim meespeaosa (Robert Pattinson), parim originaallaul

"See mitmekihiline ja detailne lähenemine toob välja kõik tahud, mis selles filmis on. See on film, mis on tulnud ilmale tõelises koostöös. Vennad Safdied on rohkem kui lihtsalt jutustajad, nad kannavad selle vaimselt edasi," ütles The Wrapi kriitik Sam Fragoso.

USA kinodes alates augustist.

"Beauty and the Beast" (režissöör Bill Condon)

Võimalikud nominatsioonid: parimad kostüümid, parim produktsioon, parimad visuaalefektid

"Sõna, mida uusversioon "Kaunitarist ja Koletisest" esindab, on "maagiline". See on uuenduslik ja omanäoline, kuid piisavalt lähedane 1991. aasta Disney versiooniga. Fännid ei pea pettuma," lausus Refinery29 kriitik Arianna Davis.

"The Lovers" (režissöör Azazel Jacobs)

Võimalikud nominatsioonid: parim naispeaosa (Debra Winger)

"Selles filmis on vaid üks nali - 50ndates eluaastates abikaasad on sama ebakindlad, seksinäljas ja segaduses nagu laps nende sees. Kaks andekat näitlejat suudavad rollid aga nii hästi välja mängida, et need köidavad vaatajat kogu filmi jooksul," on Chicago Readeri veergudel kirjutanud J. R. Jones.

"Colossal" (režissöör Nacho Vigalondo)

Võimalikud nominatsioonid: parim naispeaosa (Anne Hathaway)

"See on suurepärase kontseptsiooniga film, mille on teostanud stsenarist ja režissöör Nacho Vigalondo, kes on saavutanud suurepärase tasakaalu popkultuuri irooniast ja siirast jutustusest," kirjutas Rafer Guzman Newsdays.

Film on avalik juulist.

"Maudie" (režissöör Aisling Walsh)

Võimalikud nominatsioonid: parim naispeaosa (Sally Hawkins), parim meeskõrvalosa (Ethan Hawke)

"See Iiri-Kanada draama räägib tõelise loo Maud Lewisest, keda kehastab võrratult Sally Hawkins," kirjutas Ben Sachs Chicago Readeris.

"Alien: Covenant" (režissöör Ridley Scott)

Võimalikud nominatsioonid: parim produktsioon, parim grimm, parim originaallaul

"See ei ole ambitsioonikas, kuid karjuvalt ja võikalt efektiivne," kirjutas Guy Lodge Newsweekis.

"The Boss Baby" (režissöör Tom McGrath)

Võimalikud nominatsioonid: parim animatsioon

"See on haruldane multifilm, mis mõjubki nagu multifilm. Loos on mõnus energia, mida ei tõmba alla igavad ja poleemilised õpetussõnad," kirjutas Globe and Maili kriitik John Semley.

"Guardians of the Galaxy Vol. 2" (režissöör James Gunn)

Võimalikud nominatsioonid: parim grimm, parimad kostüümid, parimad visuaalefektid

"Režissöör James Gunnil on visioon ja ta surub selle läbi, kuid see pole tingimata ilus vaatepilt," ütles Matthew Lickona San Diego Readerist.

"War for the Planet of the Apes" (režissöör Matt Reeves)

Võimalikud nominatsioonid: parim meespeaosa (Andy Serkis), parimad visuaalefektid

"Pole vahet, mis "Ahvide planeedist" järgmiseks saab, see osa oli lihtsalt suurepäraselt veedetud aeg," kommenteeris Lindsey Bahr Associated Pressist.

USA kinodes alates juulist.

Suurejooneline Oscari gala toimub 2018. aasta 4. märtsil. Õhtujuht on taas Jimmy Kimmel.