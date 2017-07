Pühalepa valla vanim elanik pika elu saladusest: elan üks päev korraga

"Mina olen selline inimene, kes mõtleb, mis homme saab. Ma elan üks päev korraga. Loodame, et see on aidanud elada nii pika elu. Kõik, mida inimene teeb, teeb ta omale ja mis ta sööb, see on ta oma valik. Ega keegi ei tule mulle ütlema, et söö seda või teist, seda ma valin ja seda ma söön. Ega ilmas on nii, kuidas sulle kätte jookseb," selgitas Piilberg "Vikerhommikus", kuidas tema on püüdnud elada.

Naine lisas, et ei ole mingit vahet, kui vanaks inimene saab, kuid elu on saja aasta jooksul muidugi oluliselt muutunud. "Ega ta sama ei ole, arvestame sellega, et ei olnud autot, telefoni ega autobusse. Kõik need tulid minu ajal," rääkis naine.

Terve oma elu on Piilberg mööda saatnud Vahtrepa külas mere ääres ning oma päevi alustab naine hommikuste jalutuskäikudega mere äärde. "Mis on huvitav, ma elan niimoodi, et Heltermaa sadam on nähtav võsast. Ma näen seal laevade liikumist ja ühesõnaga kõik on väga kena," kiitis naine.

Kõige õnnelikum on Piilberg aga oma perekonna üle. "Igal nädalavahetusel tuleb mul lapselaps siia, kes hoolitseb, et mu kodu on korras. Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb armastus. Kui elu läheb edasi ja see armastus on maamulda läinud, siis sa leiad uue armastuse. See on meri, kivid, puud, loodus, päike - see on järgmine armastus ja sellega sa lähed vanade inimeste taevariiki," lausus naine.

Juba homme tulevad Piilbergile külla sugulased ja tuttavad, kellega koos väike pidu maha peetakse. "Homsele on tore mõelda," tõdes naine.