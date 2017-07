Curly Strings avaldas uue loo "Miks sa murrad mind"

Viisi ja sõnade autor on Eeva Talsi, salvestatud on lugu aga Studio Berxetas Hispaanias Dani Castelari poolt. Loo on produtseerinud Casey Driessen, mixinud Dani Castelar. Muusikavideo režissöör on Madis Reimund.

Loo sõnad:

Miks sa murrad mind

tassid tuppa endaga

sinna kus mu õielehed jäävad närbuma

Miks sa murrad mind

viid juurtest eemale

kodust, kus mu õed ja vennad kokku hoiame

Miks sa murrad mind

teed haiget minule

vaata korraks otsa minu isemoodi ilule

Miks sa murrad mind

ma tahan tärgata

ja õitseda ja lõhnata veel kaua rõõmuga

Miks sa murrad mind

ja hoiad endale

tead ju et mu õielehed puhkenud vaid sinule

Vaata videot siit: