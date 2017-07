Galerii: Maailmas kuulsust kogunud fotograaf pildistas Pärnus lastemoodi

Pildikogu annab ülevaate murdosast brändidest, mida Pärnus rõõmsate laste festivalil kohata võib, sest kohal on 50 erineva brändi.

Katrina Tang on ligi kümneaastase kogemusega Eesti fotograaf, kelle lastemoe fotosid on avaldatud mainekates ajakirjades üle maailma ning kes on teinud koostööd selliste brändidega nagu Harrodsi kaubamaja, Clarks, Next, Gucci, Aptamil, Mini Boden, French Connection UK, Bledina, Oeuf NYC, Start Rite, Babesta, Very French Gangsters, Xenia Joost, Pale Cloud, Bebe Organic, Mimi Disain jpt. Ta tegeleb nii pildistamise, fotode lavastamise, stiliseerimise kui ka lühivideote loomisega. Aastal 2015 valis New Yorgis baseeruv fotoajakiri PDN (Photo District News) ta üheks 30 fotograafist maailmas, kellel silma peal hoida.