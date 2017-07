The Guardiani ajakirjanik: Tallinn on põhjamaise toidukultuuri suunanäitaja

Goodwini sõnul paistavad Tallinna restoranimaastikul üha enam silma noored kokad, kes segavad omavahel skandinaavialikku kokkamisstiili kohalike maitsetega, et luua uuenduslikke restoraniroogasid mõistliku hinnaga.

"Olgu need kuusevõrsed, karulaugupesto, mustsõstralehed või riivitud männikäbid - Eesti kokad pöörduvad üllatuslikult lühikesel suveperioodil tagasi metsa ja Läänemerre, et leida üles kõige traditsioonilisemad maitsed ning kombimeerida neid ootamatul moel. See on uus põhjamaade toidukultuur, mis on alguse saanud Kopenhaagenist Noma restoranist, mille algatajaks on René Redzepi. Kõike seda väikese nihkega, mille keskmes on värske ja kohalik toodang vastavalt aastaajale. Ja vastupidiselt Nomale ei pea siin käima toidu eest välja varandust. Eesti kokkadel pole lõputut keskklassi klientuuri, keda toita, seetõttu on hinnad mõistlikud," kirjutas Goodwin Briti väljaande veergudel.

Goodwini sõnul näevad noored Eesti kokad toidus revolutsiooni ning on asendanud Vahemere maade hõrgutised Skandinaavia maitsetega. Kuna eestlased veedavad suurema osa ajast pimeduses ja jaheduses, tähendab see ka palju toidu säilitamist nagu suitsetamist, soolamist, kuivatamist ja marineerimist. "Nendel pimedatel öödel on Eesti kokad mõelnud ka värvidele, ilmestades toitu astelpajumarjadega või rapsiõlis marineeritud murulauguga," kirjeldas Goodwin.

Kuigi ajakirjaniku sõnul on nii väikese rahvaarvuga riigist raske leida tippkokkasid, on seejuures raske leida ka einestajaid, kes oleksid nõus maksma kõrget hinda. "Mõned kokad on avanud tipprestoranid rikkuritele, kuid tegutsevad ka igapäevarestoranides, et demonstreerida oma oskusi. Nii nagu eestlased on omaks võtnud Skandinaavia maade disaini ja minimalismi, on nad selle ka oma toidulaudadele toonud," kirjeldas Goodwin.

Loe Goodwini arvustust The Guardianist.

Goodwin tõi Tallinna toidumaastikult esile viis restorani:

Leib Restoran;

Noa;

Kaks Kokka;

Mon Repos:

BaoJaam.