Teletorni sünnipäevapeol hüppab tornist 70 langevarjurit üle maailma

Torne, kust lubatakse alla hüpata, on maailmas vähe. Lisaks Tallinnale saab teletornist tehtavaid hüppeid jälgida vaid Kuala Lumpuris. Teletorn on traditsiooni poolest oma sünnipäeva base-jumpi sündmusega tähistada Euroopas ainulaadne. "Kolmel päeval järjest toimuvad langevarjuhüpped teletorni 175 meetri kõrguselt 22. korruse vaateplatvormilt," ütles Tallinna Teletorni juhataja Riina Roosipuu.

Base hüpe tähendab langevarjuga hoonetelt, kraanadelt, sildadelt või kaljudelt allahüppamist. Peamine erinevus tavalisest langevarjuhüppest on kõrgus, mis Base hüppe puhul on tavapärase nelja kilomeetri asemel 50–200 meetrit. See on lubatud vaid väga kogenud langevarjuritele. "Tallinn TV Tower B.A.S.E Boogie on ainulaadne ettevõtmine kogu Euroopas. Tallinna üritus on eriti sobilik ka pealtvaatajatele, sest hüppeid on võimalik jälgida palja silmaga nii maa pealt kui ülevalt tornist," ütles B.A.S.E Boogie peakorraldaja Aivar Luht.

Kuna teletorni 2017. aasta suve võtmesõnadeks on näituste "Banaane ei ole. Ajareis Nõukogude argipäeva." ja "Kittel ja põll" toel 1970.-1980. aastate nostalgia, siis sünnipäeva puhul tuleb külla vanasõidukite klubi Unic, kes toob vaatamiseks ja lõbusõiduks kohale sellest ajast pärit automudelid.

Tallinna Teletorn on ringhäälingu saadete edastamiseks ehitatud hoone, mis on Eesti kõrgeim ehitis – torni kõrgus on 314 meetrit.