Mustamäel saab tutvuda "Transformerites" nähtud tankidega

"Tema majesteedi kuninglikud husaarid osalesid uue "Transformerite" filmi võtetel eelmise aasta novembris, mil kasutati just neid Challenger 2 tanke, mida demonstreerime homme Apollo Kino ees," ütles kapten Robert Atchison.

"Transformerid: Viimane rüütel", milles Briti liitlased oma tankidega üles astuvad, on levitaja Siim Rohtla hinnangul järgmine tõeline hiigelteos, millega Hollywoodi tuntuim suurejooneliste märulifilmide režissöör Michael Bay on hakkama saanud. "Selles kontekstis on ka päris asjakohane, et Mustamäele kino ette manööverdatakse 70-tonnised tankid. Kuigi nende monstrumite puhul transformeerumist karta pole, saab filmifänn sõrmenukiga vastu tankikere koputades ehk natuke aimu, mis tunne oleks seista Optimus Prime'i või Bumblebee kõrval," lisas Rohtla.

Tapalt saabuvaid Briti liitlasi saadab Tallinnas täies relvastuses Kaitseliidu Põhja maakaitseringkonna lahingugrupp, kellel oli suurepärane võimalus lahingut pidada koos Briti liitlaste tankidega Challenger 2 Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi koosseisus suurõppusel Kevadtorm 2017. "Põhja maakaitseringkond valmistub koos Briti tankide ja muu tehnikaga järgmise aasta suurõppuseks Siil 2018, kuhu on planeeritud kaasata tuhandeid reservväelasi ja kaitseliitlasi üle Eesti," kommenteeris Kaitseliidu Põhja maakaitseringkonna ülem, kolonelleitnant Toomas Väli.

Võimast sõjatehnikat saab uudistada Mustamäe keskuse ees homme kell 15-20, mil toimuvad ka filmi "Transformerid: Viimane rüütel" esilinastused Apollo Kinos.