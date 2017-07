Metsatöll naissolisti ei igatse: ei tasu päris vikerkaareks kõike ajada

"Iga asi olgu täpselt selline, nagu ta tol hetkel loodi. Ei tasu päris vikerkaareks kõike ajada. Selliseid üksikuid projekte tasub kindlasti teha, see mõjub endale ja publikule värskendavalt ja ka korraldajal on kindlasti närvid läbi. Seda tunnet on vahel vaja, see on see moment, kui sa tunned, et sa oled elus. Pidevalt ma seda ei teeks, et muusika on eriline ja sümfooniline. Las Metsatöll jääb ikka Metsatölluks," kommenteeris Markus Teeäär "Vikerhommikus".

Etteaste Kadri Voorandiga pole Metsatöllu jaoks esmakordne, naise hääl kõlab bändi 2014. aasta albumil "Karjajuht" ning ühisele lavale on varemgi satutud.

Watergate World Music festivalil astuvad etteaste ajal üles lisaks Voorandile ka Vene naisšamaanid, kes kostitavad eestlaste muusikat oma väega. "Vahel käivad inimestel hood peal ja kõik tahavad näha naiselikku väge Metsatöllu juures. Nüüd korraldajad ise panevad selliseid asju kokku. Me oleme öelnud, et ise organiseerite, siis vaatab, mis saab," põhjendas Teeäär, miks bänd põneva koosseisuga lavale nõustus astuma.

Äsja 18-aastaseks saanud bändi liige lisas, et Metsatöll teeb muusikalisi kõrvalepõikeid hea meelega, sest need hoiavad värskena. "Igavus ja nõrkus ei ole Metsatöllu teema. Sa ei tunne seda mitte ühestki otsast, sest meil lihtsalt ei saa igav hakata, kui sellised asjad pakutake välja," selgitas Teeäär.

Seda, kuidas bänd juba 18 aastat koos on püsinud, imestab ka Teeäär ise. "Bänditegemine on nagu abielu. Me oleme nurgad aastatega enam-vähem ümaraks lihvinud. Eks igal ühel on oma elus omad tegemised, aga me võtame ennast kontserdipäevaks alati kokku," kinnitas Teeäär.

Sel nädalavahetusel toimuval kontserdil Pärnus lubab Metsatöll aga käest täiesti ära minna. "Me pole pikka aega pikemat kava teinud, aga selline vajadus on," põhjendas Teeäär, miks end festivalil eriliselt kokku võetakse.

Watergate World Music festival algab juba reedel. Metsatöll ja Kadri Voorand on üks laupäevastest peaesinejatest põrgulaval.