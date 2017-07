Märt Avandi triatlonil osalemisest: eneseületamine on minu iseloomus kinni

"See on minu iseloomus kinni. Kui mulle pakutakse eneseületamise võimalust ükskõik, millisel moel, et tee midagi, mida sa kunagi varem pole teinud ja selle juures on kahtlus, et sa võib-olla ei suuda seda teha - kui selline asi tuuakse kandikul kätte, öeldakse, et me teeme sulle treeningplaani ja anname sulle varustuse, siis ma leidsin, et ma olen ikka puruloll, kui ma seda pakkumist vastu ei võta," põhjendas Avandi Vikerraadio saates "Stuudios on Sten Teppan", miks ta võistlusega ühines.

Kuigi sport pole Avandile võõras, tõdes näitleja, et triatlonist ei teadnud ta enne osalemispakkumist midagi rohkemat, kui seda, et ka Tanel Padar on viimastel aastatel selle alaga tegelenud. Avandi oli tookord irooniline, et kaua muusik ikka triatloniga tegeleda suudab ning samamoodi suhtuvad Avandisse praegu tema enda sõbrad. "Tanel on siiamaani aina rohkem ja rohkem selle asja kütkeis ja ma loodan, et see on ka minu puhul jätkuv trend," avaldas Avandi lootust spordialaga jätkata.

Tänavu juunis läbis Avandi elu esimese triatloni Viljandis. Nüüd valmistub mees 5. augustil toimuvaks Ironman 70.3 Otepää võistluseks, kus tuleb ujuda 1,9 kilomeetrit, rattaga sõita 90 kilomeetrit ning joosta 21,1 kilomeetrit. Avandi tõdes, et kõige raskem on rattasõidust jooksmisele ümber lülituda. "See on väga keeruline vahetus, sa alguses ehmatad ära, sest jalad on maa küljes kinni, need on nagu tinast. Juhtub see, et sa ei saa aru, mis viga on, aga jalad ei taha maa küljest väga õhku tõusta. See on kõrvalt koomiline vaatepilt, tuterdamine ja tuiamine," kirjeldas Avandi raskusi, millega ta rajal silmitsi seisab.

Trenni on Avandi püüdnud kava järgi teha, kuid tõdes, et mõned päevad on vahele jäänud nii näitlejatöö kui ka laiskuse pärast. "Nii kui sul mõned päevad vahele jäävad, on uuesti algamine juba natuke raske," tõdes Avandi.

Otepää triatloni loodab mees läbida vähem kui kuue tunniga. Avandi oleks rahul, kui aeg oleks 5 tundi ja 40 minutit, Tanel Padar läbis raja möödunud aastal 5 tunni ja 38 minutiga.

Tänavuseks Ironmani võistluseks treenib ka näitleja Raivo E. Tamm.