Galerii: Õllesummeri avapäeva peaesineja Kasabian andis võimsa kontserdi

Kasabian avaldas oma uue albumi aprillis ning on sel aastal peaesineja mitmetel nimekatel festivalidel nagu Reading ja Sziget. "Eelmine aasta oli parim mu elus. Terve maailm oli pea peale pööratud, mina aga mõtlesin, et sellest saab parim aasta minu elust. Kirjutasin lõbusa pop-albumi, mis vastandub hetkel maailmas toimuvale. Selline oli minu reaktsioon vastukaaluks sellele olukorrale," on bändi liige Sergio Pizzorno ehk Serge uue albumi kohta öelnud.

Bändi soojendas Õllesummeril I Wear* Experiment.

Õllesummer Festival toimub 24. korda 5.–8. juulini Tallinna lauluväljakul. Peaesinejateks on lisaks Kasabianile Hurts (Suurbritannia), Ëlka (Venemaa) ning Tommy Cash. Pealava soojendusbändid on vastavalt Púr Múdd, I Wear* Experiment, Filatov & Karas ning Elephants From Neptune.