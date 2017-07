Rootsi koomik organiseerib meestevaba muusikafestivali

"Mida te arvate, kui paneks kokku väga laheda festivali, kus on teretulnud vaid mittemehed," säutsus Knyckare Twitteris. Koomik kinnitas üleskutses, et Rootsi esimene meestevaba rokkfestival toimub järgmisel suvel ning lubas, et kogub lähipäevadel kokku festivali korraldustiimi, vahendas BBC.

Eelmisel nädalal oli Norrkopingus Rootsi suurim muusikafestival Bravalla, kus toimus mitmeid seksuaalrünnakuid. Politsei kinnitusel said nad teateid seksuaalkuritegudest ka eelmise aasta Bravalla festivalil. Eelmise aasta peaesineja Mumford and Sons liikmed teatasid toona, et ei astu festivalil üles enne, kui sellised rünnakud lõppevad.

Festivalikorraldajad on kinnitanud, et järgmisel aastal Bravallat ei toimu. "Me ei suuda sõnadega kirjeldada, kui õnnetud me oleme. Me kahetseme ja mõistame selle hukka. Me ei luba sellist käitumist oma festivalile," seisis festivali ametlikus teadaandes.

Seksuaalkuritegudega on pidanud silmitsi seisma ka Suurbritannia festivalikorraldajad, kui näiteks möödunud aastal vägistati Readingu festivalil kaht naist.

Idee meestevabast festivalist pole esmakordne. Eelmisel aastal tutvustati Glastonbury muusikafestivalil maailma esimest naistele mõeldud kontserdilava The Sisterhood.